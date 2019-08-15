سالم العديدي: تمثيل بلدي في حدث رياضي شرف كبير

أعرب المتسابق الرياضي، سالم العديدي عن سعادته بتشريف وتمثيل بلده دولة الإمارات العربية المتحدة في بطولة العالم للزوارق، مؤكدا أنه حدث كبير علي مستوي العالم، مشيرا الي انه فخور بفوزه بالمركز الأول في هذا الحدث مؤكدا أنه الأكبر في بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال سالم العديدي، في تصريحات صحفية، إن هذه البطولة كانت بها فرق مخضرمة وزوارق ذات محركات أقوى، وكانت المنافسة كبيرة جدا، وبفضل الله استطعنا تحقيق نتائج باهرة من خلال رؤية مستقبلية واحترافية فريق العمل.

البطولة تضمنت 6 سباقات خلال موسمها في 2019، وأقيمت جميعها في أمريكا، وتعتبر هذه البطولة من أضخم البطولات عالمياً، حيث تستقطب ما يزيد على 100 ألف شخص في الحدث الواحد، ونظمت البطولة أكثر من 85 مرة عالمياً خلال العقد الماضي، وتلقى رواجاً باهراً وسط الرياضيين.