نادر رمزي يطرح ألبوم "لازم تتغير" على طريقة الراب

يستعد المطرب نادر رمزي، لإصدار ألبومه الجديد "لازم تتغير" على طريقة الراب يقدم فيه راب عربي هادف في شكل موسيقي هيب هوب غربي حديثة ممزوجة بآلات شرقية أصيلة.

الألبوم فكرة ورؤية وتنفيذ نادر رمزي وكلمات بعض الأغاني لنادر رمزي والبعض الآخر لرمضان محمد مؤلف أغنية "١٠٠ وش" وأغنية "هايقولوا" لخالد روؤف والموسيقى فكرة نادر رمزي، والتوزيع والتنفيذ أحمد شعبان، وتم التسجيل باستديوهات صوت الحب مع مهندس الصوت معتز ندا.

وقال نادر رمزي، إن الهدف من نوع المزيكا هذه هو التخاطب والتوعية داخل موسيقى حديثة.

الجدير بالذكر أن هذا الألبوم يعد العمل الغنائي الثاني لنادر رمزي بعد أغنية "جمهورية الأهلي" لدعم النادي الأهلي والتي حازت علي اعجاب الجميع وحققت نجاحا كبيرا وقت عرضها.