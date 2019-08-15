رامي صبري يتألق بأضخم حفلات العيد في بورسعيد بأغاني "فارق معاك" (صور)





أحيا النجم رامي صبري، حفلًا ضخمًا لعيد الأضحى داخل بورسعيد بحضور أكثر من ٢٠ آلف من محبيه من أبناء بورسعيد والمحافظات المحيطة ممن توافدوا منذ عصر اليوم لمشاركته الاحتفال.





شهد الحفل تكدس مروري علي الطريق الساحلي الدولي ويعد اولى سلسلة الحفلات الصيفية لبورتو سعيد والتي من المقرر ان يشارك في احيائها كبار النجوم وحضر رامي بصحبة مدير أعماله أيمن نابليون وكان في استقبالهما منظم الحفل المنتج وليد منصور .





حرص رامي علي توجيه الشكر للجمهور البورسعيدي لحماسة الإستقبال ولمنظم الحفل وليد منصور لاتاحته الفرصة للقاء جمهوره ببورسعيد للعام الثاني على التوالي، ثم أجرى إستفتاء عن عدد من استمع لاغاني ألبومه الجديد "فارق معاك " ليردد الآلاف أسماء معظم أغانيه .









من جانبه لبي رامي العديد من رغباتهم من اغاني الالبوم الجديد منها "انا بعترفلك" ،"أنا بابا" و"بتاع بنات" و "فارق معاك" حاول تنساني" ،حكاية حبنا " و"صعبان عليا"وحصدت جميعها وصلات الغناء والرقص المتتالية.









كما قدم رامي صيري عدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "تعالي" ، "عجبتني" ،"مش أنا " ، "اسيبك يومين:" ،الراجل" ،"كلمة" ، "مبروك علينا " ، "ألف مشاء الله " مهما ببعد" ،"فاكر" ، "وعد مني" و " جوايا هتعيش" .. وغيرها ممن تفاعل معها الجميع حتي انتهاء حفله قرب منتصف الليل.



