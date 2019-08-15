مصطفى قمر يطرح "قفلت السكة" (فيديو)
الخميس 15/أغسطس/2019 - 05:57 ص
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نشر المطرب مصطفى قمر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، مقطع فيديو جديد طرح أغنيته الجديدة "قفلت السكة".
وتقول كلمات الأغنية "قفلت السكة" معاها كان نفسى أشوفها ساعتها قالتلى إنها مشغولة خارجة هي وصاحبها كان فيها شيء متغير حسيته في نبرة صوتها.
وطرح قمر، قبل أيام أغنيتين وهما "باب موارب" و "س من الناس" من الألبوم.
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