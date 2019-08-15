باحثة: الخيار العسكري في أزمة كشمير مستبعد
الخميس 15/أغسطس/2019 - 06:02 ص
نعيم يوسف
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قالت ميرفت زكريا، الباحثة بالمركز العربي والدراسات، إن الخيار العسكري بين الهند وباكستان في أزمة كشمير مستبعد، لأن الدولتين تحكمهما علاقات تجارية ودبلوماسية.
وأضافت "زكريا"، في مداخلة مع برنامج "نقاط ساخنة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن منطقة "كشمير" بشكل أو بآخر ترتبط بتوازن القوى في آسيا.
وتابعت الباحثة بالمركز العربي والدراسات، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الطرفين، لأن "كشمير" منطقة هامة والدولتين يعتبرانها مسألة أمن قومي.
وأضافت "زكريا"، في مداخلة مع برنامج "نقاط ساخنة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن منطقة "كشمير" بشكل أو بآخر ترتبط بتوازن القوى في آسيا.
وتابعت الباحثة بالمركز العربي والدراسات، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الطرفين، لأن "كشمير" منطقة هامة والدولتين يعتبرانها مسألة أمن قومي.
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