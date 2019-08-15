ستانويفيتش مدرب الزمالك الجديد.. عاشق تكتيك جوارديولا وساري فكيف سيكون الأبيض تحت قيادته؟

كشف نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، عن تعيين الصربي أليكساندر ستانويفيتش في منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء،لقيادة الفريق في الموسم الجديد.



ويرصد لكم "الفجر الرياضي" طريقة لعب ستانويفيتش، والتشكيل المتوقع في السطور التالية:



طريقة اللعب

تولى المدرب الصربي العديد من الأندية بدأها مع نادي بلجراد للشباب، كما خاض العديد من التجارب التدريبية كان أبرزها مع نادي بارتيزان الصربي، حيث توج مع بلقب الدوري الممتاز على حساب النجم الأحمر، وبكين جوان الصيني، حيث تمكن من قيادته للتأهل إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه، كما خاض تجربة عربية وحيدة مع نادي القادسية ولكنها لم تستمر سوى 8 مباريات فقط.