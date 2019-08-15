ستانويفيتش مدرب الزمالك الجديد.. عاشق تكتيك جوارديولا وساري فكيف سيكون الأبيض تحت قيادته؟
الخميس 15/أغسطس/2019 - 04:03 ص
حسن شحاتة
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كشف نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، عن تعيين الصربي أليكساندر ستانويفيتش في منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء،لقيادة الفريق في الموسم الجديد.
ويرصد لكم "الفجر الرياضي" طريقة لعب ستانويفيتش، والتشكيل المتوقع في السطور التالية:
طريقة اللعب
تولى المدرب الصربي العديد من الأندية بدأها مع نادي بلجراد للشباب، كما خاض العديد من التجارب التدريبية كان أبرزها مع نادي بارتيزان الصربي، حيث توج مع بلقب الدوري الممتاز على حساب النجم الأحمر، وبكين جوان الصيني، حيث تمكن من قيادته للتأهل إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه، كما خاض تجربة عربية وحيدة مع نادي القادسية ولكنها لم تستمر سوى 8 مباريات فقط.
ويتميز ستانويفيتش في طريقة لعبه مع الفرق التي دربها بشراسته الهجومية حيث يجيد اللعب بطريقة 4-3-3، كما يمتاز الصربي بمرونته التكتيكية،
حيث يتمكن من تغيير طريقة لعبه إلى 4-4-2، حيث يغلب على أسلوبه التكتيكي طابع المدرب الإسباني المخضرم بيب جوارديولا، والإيطالي ماوريسيو ساري.
التشكيل المتوقع للزمالك تحت قيادة ستانويفيتش
في حالة اللعب بطريقة 4-3-3 سيكون التشكيل المتوقع كالتالي:
في حراسة المرمى: محمد عواد
في الدفاع: عبدالله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز
في الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - شيكابالا"مصطفى فتحي"
في الهجوم: بن شرقي - مصطفى محمد "خالد بوطيب - أوناجم.
وفي حالة تغيير طريقة اللعب لـ 4-4-2 سيكون التشكيل المتوقع كالتالي:
في حراسة المرمى: محمد عواد
في الدفاع: عبدالله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز
في الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أوناجم- شيكابالا"مصطفى فتحي"
في الهجوم: مصطفى محمد، خالد بوطيب.
التشكيل المتوقع للزمالك تحت قيادة ستانويفيتش
في حالة اللعب بطريقة 4-3-3 سيكون التشكيل المتوقع كالتالي:
في حراسة المرمى: محمد عواد
في الدفاع: عبدالله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز
في الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - شيكابالا"مصطفى فتحي"
في الهجوم: بن شرقي - مصطفى محمد "خالد بوطيب - أوناجم.
وفي حالة تغيير طريقة اللعب لـ 4-4-2 سيكون التشكيل المتوقع كالتالي:
في حراسة المرمى: محمد عواد
في الدفاع: عبدالله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز
في الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أوناجم- شيكابالا"مصطفى فتحي"
في الهجوم: مصطفى محمد، خالد بوطيب.
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