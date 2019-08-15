نجم ريال مدريد يقترب من الانتقال لهذا النادي
الخميس 15/أغسطس/2019 - 03:56 ص
مني العوضي
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كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الأربعاء، عن ترتيب الكولومبي الدولي خاميس رودريجيز ضمن لاعبي وسط ريال مدريد في خطط الفرنسي زين الدين زيدان.
وقالت الصحيفة الإسبانية أن رودريجيز يعد في عداد المفقودين حيث كان من المفترض أن يتم تحديد مصيره بسرعة وسط وجود عرضين من نابولي وأتلتيكو مدريد.
وأشارت الصحيفة الإسبانية أن رودريجيز يرحب بالانضمام إلى أتلتيكو مدريد حيث يفضل البقاء داخل العاصمة مدريد، كما أنه لا يمانع بالانتقال إلى نابولي.
وشددت "ماركا" على أن رودريجيز هو لاعب خط الوسط رقم 6 بالنسبة لزيدان رغم من وجود كاسيميرو وكروس ومودريتش وإيسكو وفالفيردي.
وقالت الصحيفة الإسبانية أن رودريجيز يعد في عداد المفقودين حيث كان من المفترض أن يتم تحديد مصيره بسرعة وسط وجود عرضين من نابولي وأتلتيكو مدريد.
وأشارت الصحيفة الإسبانية أن رودريجيز يرحب بالانضمام إلى أتلتيكو مدريد حيث يفضل البقاء داخل العاصمة مدريد، كما أنه لا يمانع بالانتقال إلى نابولي.
وشددت "ماركا" على أن رودريجيز هو لاعب خط الوسط رقم 6 بالنسبة لزيدان رغم من وجود كاسيميرو وكروس ومودريتش وإيسكو وفالفيردي.
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