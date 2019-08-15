كوتينيو يبدي موافقة على اللعب بصفوف سان جيرمان



أبدى البرازيلي فيليب كوتينو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، موافقة مبدئية بالدخول في صفقة تبادلية"، تقضي بانتقاله إلى باريس سان جيرمان، مقابل عودة مواطنه نيمار دا سيلفا، إلى البلوجرانا بالانتقالات الصيفية الجارية.





وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية" ، أن كوتينيو وافق على الرحيل للفريق الباريسي، بعد التأكد من خروجه عن حسابات فالفيردي المدير الفني، عقب التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان من أتليتكو مدريد الشهر الماضي.





وأضافت الصحيفة، أنه برغم عدم تواجد وكيل اللاعب بفرنسا لإنهاء انتقاله حتى الآن، إلا أن اللاعب بات قريبا عن أي وقت مضى وقد تحسم الصفقة خلال 48 ساعة المقبلة.