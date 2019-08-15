الجمهور يتهم أصالة بتقليد سميرة سعيد بعد غنائها "نكتة بايخة"
الخميس 15/أغسطس/2019 - 01:58 ص
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حققت أغنية "نكتة بايخة" للنجمة أصالة نجاحًا ضخمًا وذلك بعد طرحها على موقع يوتيوب يوم 7 أغسطس الجاري، حيث نالت إعجاب الجمهور فى مصر والوطن العربى.
واتهم بعض الجمهور أصالة بتقليد سميرة سعيد، فيما نفت أصالة ذلك بكل قوة.
الأغنية من كلمات عبد الحميد الحباك، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع فهد، كما أعربت الفنانة أصالة عن سعادتها بالردود الفعل الإيجابية على ألبومها الجديد "فى قربك"، وتتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين.
يذكر آن أصالة ظهرت لأول مرة كممثلة فى فيلم "ولاد رزق2" كضيفة شرف مع النجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم اخراج طارق العريان وتأليف صلاح الجهينى.
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