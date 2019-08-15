لامبارد الغير محظوظ تاريخيا يسجل رقما سلبيا في السوبر الأوروبي
الخميس 15/أغسطس/2019 - 01:55 ص
أحمد عصام
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فشل فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي في تحقيق لقب السوبر الأوروبي، وذلك عقب الخسارة أمام فريق ليفربول عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء في نهائي البطولة.
وآخر 45 نهائي سوبر أوروبي تم تحديد البطل مرتان بركلات الجزاء، وخسر فرانك لامبارد كلاعب وكمدرب في المرتان عامي 2013 و2019.
ويعد لامبارد قد سجل رقما سلبيا في تاريخ نهائي السوبر الأوروبي بعد خسارة اللقب أمام ليفربول.
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