لامبارد الغير محظوظ تاريخيا يسجل رقما سلبيا في السوبر الأوروبي

فشل فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي في تحقيق لقب السوبر الأوروبي، وذلك عقب الخسارة أمام فريق ليفربول عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء في نهائي البطولة.





و‏آخر 45 نهائي سوبر أوروبي تم تحديد البطل مرتان بركلات الجزاء، وخسر فرانك لامبارد كلاعب وكمدرب في المرتان عامي 2013 و2019.



