بعد 14 عامًا.. ليفربول يُعيد كأس السوبر الأوروبي إلي إنجلترا
توج فريق ليفربول الإنجليزي بكأس السوبر الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما تغلب علي نظيره تشيلسي بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، علي ملعب "فودافون بارك" بتركيا.
وحصد ليفربول كأس السوبر الأوروبي 4 مرات طوال تاريخه اعوام 1977، 2001، 2005، وأخيرًا 2019.
وكان لقب كأس السوبر الأوروبي عام 2005 والذي حققه ليفربول علي حساب فريق سسكا موسكو الروسي هو آخر ألقاب الأندية الإنجليزية في البطولة الأوروبية، حيث لم يستطيع أي فريق إنجليزي حصد لقب البطولة منذ ذلك التاريخ.
وأقيمت 14 مباراة نهائية لبطولة السوبر الأوروبي منذ آخر تتويج إنجليزي عام 2005، حقق برشلونة لقب البطولة أعوام 2009، 2011، 2015، وفاز ريال مدريد باللقب أعوام 2014، 2016، 2017، وحقق أتلتيكو مدريد اللقب أعوام 2010، 2012، 2018.
بينما فاز بايرن ميونيخ بلقب البطولة عام 2013، وزينيت الروسي عام 2008، وميلان عام 2007، واشبيلية عام 2006، قبل أن يعيد ليفربول اللقب للأندية الإنجليزية ويتوج بكأس السوبر 2019.