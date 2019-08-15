بعد 14 عامًا.. ليفربول يُعيد كأس السوبر الأوروبي إلي إنجلترا

توج فريق ليفربول الإنجليزي بكأس السوبر الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما تغلب علي نظيره تشيلسي بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، علي ملعب "فودافون بارك" بتركيا.





وحصد ليفربول كأس السوبر الأوروبي 4 مرات طوال تاريخه اعوام 1977، 2001، 2005، وأخيرًا 2019.



