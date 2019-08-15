100 ألف مشاهدة لأغنية شيرين عبد الوهاب الجديدة "الحب خدعة" في وقت قياسي
الخميس 15/أغسطس/2019 - 12:57 ص
Advertisements
Advertisements
طرحت المطربة شيرين عبدالوهاب، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "الحب خدعة"، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" باللهجة الخليجية.
الأغنية من كلمات الامير عبد الرحمن بن مساعد وألحان صادق الشاعر وتوزيع وليد فايد وهندسة صوتية محمد فتحي ، مكس وماستر: م. امير محروس.
وحققت الأغنية أكثر من 100 ألف مشاهدة في وقت قياسي لا يتجاوز 4 ساعات.
يذكر أن ألبوم "نساي"، هو آخر ألبومات الفنانة شيرين، الذي طرحته أواخر العام الماضي، وضم 12 أغنية أبرزها "لواني"، "حبه جنة"، "كدابين"، "أبو الرجالة"، وغيرها.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- مليوني مشاهدة لأغنية شيرين عبد الوهاب الجديدة "نساي" (فيديو)
- نصف مليون مشاهدة لأغنية شيرين الجديدة "تاج راسك" خلال 12 ساعة من طرحها عبر يوتيوب
- مليوني مشاهدة لأغنية شيرين الجديدة "تاج راسك" بعد 72 ساعة من طرحها عبر يوتيوب (فيديو)
- "حبه جنة" لشيرين عبد الوهاب تكسر حاجز المليون مشاهدة في وقت قياسي!
- رد فعل الجمهور على إخفاء وجه حسام حبيب في كليب شيرين عبد الوهاب الجديد!
- ملايين المشاهدات لأغنية شيرين عبد الوهاب الجديدة!
- "حبه جنة" لشيرين عبد الوهاب يستمر في حصد النجاح!