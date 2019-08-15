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100 ألف مشاهدة لأغنية شيرين عبد الوهاب الجديدة "الحب خدعة" في وقت قياسي

الخميس 15/أغسطس/2019 - 12:57 ص
100 ألف مشاهدة لأغنية شيرين عبد الوهاب الجديدة الحب خدعة في وقت قياسي
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طرحت المطربة شيرين عبدالوهاب، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "الحب خدعة"، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" باللهجة الخليجية.

الأغنية من كلمات الامير عبد الرحمن بن مساعد وألحان صادق الشاعر وتوزيع وليد فايد وهندسة صوتية محمد فتحي ، مكس وماستر: م. امير محروس.

وحققت الأغنية أكثر من 100 ألف مشاهدة في وقت قياسي لا يتجاوز 4 ساعات.

يذكر أن ألبوم "نساي"، هو آخر ألبومات الفنانة شيرين، الذي طرحته أواخر العام الماضي، وضم 12 أغنية أبرزها "لواني"، "حبه جنة"، "كدابين"، "أبو الرجالة"، وغيرها.

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