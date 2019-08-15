بيراميدز يحسم مصير لاسارتي في الأهلي

ينتظر مسؤولو النادي الأهلي معرفة نتيجة مباراة الفريق الأحمر أمام بيراميدز يوم السبت المقبل لتحديد مصير مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.

ينتظر مسؤولو النادي الأهلي معرفة نتيجة مباراة الفريق الأحمر أمام بيراميدز يوم السبت المقبل لتحديد مصير مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.

ويواجه الأهلي نظيره بيراميدز في دور الستة عشر ببطولة كأس مصر يوم السبت المقبل.

ويواجه الأهلي نظيره بيراميدز في دور الستة عشر ببطولة كأس مصر يوم السبت المقبل.