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بيراميدز يحسم مصير لاسارتي في الأهلي

الخميس 15/أغسطس/2019 - 12:21 ص
بيراميدز يحسم مصير لاسارتي في الأهلي
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عمرو مصطفي
 
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ينتظر مسؤولو النادي الأهلي معرفة نتيجة مباراة الفريق الأحمر أمام بيراميدز يوم السبت المقبل لتحديد مصير مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.

ويواجه الأهلي نظيره بيراميدز في دور الستة عشر ببطولة كأس مصر يوم السبت المقبل.

ويسود اتجاه قوي داخل مجلس الأهلي بتوجيه الشكر إلى لاسارتي في حال الخسارة من بيراميدز وتوديع كأس مصر يوم السبت المقبل بشكل رسمي.

ويتكتم النادي الأهلي على اسم مدرب برتغالي تمهيداً للتعاقد معه في الموسم الجديد في حالة رحيل مارتن لاسارتي بغض النظر عن فوزه بلقب الدوري الممتاز الموسم الماضي.
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