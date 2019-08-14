في ذكرى وفاة فؤاد أحمد.. معلومات لا تعرفها عن حياته

ولد الفنان فؤاد أحمد في حي الجمالية بالقاهرة، وحصل على ليسانس آداب، وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية.





واشتهر دائما بأدوار الشر الذي كان يجيد تمثيلها على الإطلاق وكانت أشهر أدواره المشهورة فيلم "خمسة باب" وجملته الشهيرة "يا عسل" وأيضا دور في فيلم "المشبوة" مع عادل إمام وسعيد صالح، وأيضا مثل ف أدوار الشر في فيلم "خلي بالك من عقلك" وفي رجل لهذا الزمان وفيلم القطار وفيلم البؤساء وغيرها من الأفلام الهامة.

أما في مجال المسرح، مثل في مسرحية "علشان خاطر عيونك" أمام الفنان فؤاد المهندس، و"اللص والكلاب"، و"الجياع" و"جان دارك".

أما في الدراما مثل ف مسلسل "لا اله الا الله" في الجزء الأول والرابع و"على باب زويلة" ومسلسل "الكعبة المشرفة" و"الدوامة"، وآخر عمل فني كان أمام العبقري يحيى الفخراني في مسلسل "جحا المصري".





عانى الراحل في نهاية حياته من العزلة والعجز وتجاهل الوسط الفني له.





وتوفي في 15 أغسطس 2010 إثر أزمة قلبية بمستشفى "النزهة الدولي" عن عمر يناهز الرابعة والسبعين .