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بورصة البحرين تتراجع في أول الجلسات بعد أجازة عيد الأضحي المبارك

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 10:11 م
بورصة البحرين تتراجع في أول الجلسات بعد أجازة عيد الأضحي المبارك
بورصة البحرين
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الفجر الاقتصادي
 
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هبط المؤشر العام لبورصة البحرين في أول التعاملات بعد أجازة عيد الأضحي المبارك، بنسبة 0.26 %، بالغاً مستوى 1539.59 نقطة، خاسراً 3.96 نقطة.

وبلغ حجم تداول السوق اليوم نحو 2.845 مليون سهم، بسيولة إجمالية 627.9 ألف دينار، عبر تنفيذ 47 صفقة.

ومن أبرز القطاعات الهابطة، قطاع الاستثمار 0.25 بالمائة، والبنوك 0.34 بالمائة، ثم التأمين 0.36 بالمائة، فالخدمات 0.08 بالمائة.

وتراجعت أسهم جي إف إتش 1.64 بالمائة، وإيه بي تيرمينالز البحرين 1.52 بالمائة، والبحرين للأسواق المالية 1.14 بالمائة.

كما انخفض سهما الأهلي المتحد 0.85 بالمائة، والبحرين والكويت 0.57 بالمائة.

وتعطلت التعاملات اليومية للسوق احتفالاً بعيد الأضحى اعتباراً من يوم الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري، وحتى أمس الثلاثاء الموافق 13 أغسطس الجاري.
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المزيد عن: البورصات الخليجية الاقتصاد العربى اخبار الاقتصاد أجازة عيد الأضحى المبارك
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