بلدية المحله يلتقي مع طنطا الاثنين القادم وديا

عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة بقيادة كرم جابر المدير الفني الي التدريبات على ملعبه مره اخرى بعد الحصول على راحه لمدة ثلاث ايام بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وشملت التدريبات فقرة الجري حول الملعب من أجل استعادة اللاعبين للياقه البدنيه والذهنيه وسوف يبدء الفريق التدريب من بعد غد على فترتين حسب البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.





من ناحيه أخرى تقرر ان يخوض الفريق مباراة وديه أمام الفريق الطنطاوى يوم الاثنين الموافق ١٩ اغسطس بملعب طنطا وتعتبر هذه المباراه هي الثالثه للفريق بعد أن خاض الفريق مباراتين أمام شهداء الاسماعيليه والمطاحن وانتهت بفوز البلديه بهدفين نظيفين.