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غدًا.. فصل التيار الكهربائى عن 5 قرى بالخارجة (تعرف عليهم)

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 09:00 م
غدًا.. فصل التيار الكهربائى عن 5 قرى بالخارجة (تعرف عليهم)
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هدير محمود
 
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أعلن، رئيس مركز الخارجة بالوادي الجديدالمهندس مجدي الطماوي، أنه سيتم غدا الخميس فصل التيار الكهربائي عن ٥ قرى بمركز الخارجة، وذلك لإجراء عمليات الصيانة الدورية بكافة الأكشاك والمحولات الكهربية بهذه القرى.

وأضاف، رئيس مركز الخارجة، أن القرى التي سيتم فصل التيار عنها هي بورسعيد وبولاق والجزائر وصنعاء وفلسطين، موضحا أنه سيتم فصل التيار لمدة 3 ساعات بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا.

وأوضح رئيس المركز، أنه سيتم فصل التيار الكهربي للقيام بأعمال الصيانة لضمان تقديم خدمة أفضل للمواطنين لمواجهة زيادة الأحمال، مضيفا أن المحافظة بالتنسيق مع قطاع الكهرباء تقوم حاليا بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم منظومة البنية التحتية للكهرباء.
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