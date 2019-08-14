مفاجأت في تشكيل ليفربول أمام تشيلسي| مشاهدة مباراة ليفربول الآن بث مباشر بلس أونلاين

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي تشيلسي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور النهائي من بطولة السوبر الأوروبي.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : أدريان