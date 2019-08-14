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ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في أول تعاملات الأسبوع اليوم الأربعاء 14/8/2019

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 07:31 م
ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في أول تعاملات الأسبوع اليوم الأربعاء 14/8/2019
سعر الدولار أمام الجنيه
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الفجر الاقتصادي
 
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صعدت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في أول تعاملات الأسبوع اليوم الأربعاء، بعد انتهاء اجازة عيد الأضحي المبارك بالبنوك المصرية وفقًا لأخر تحديث لموقع دولار لايف.

أسعار الدولار في البنوك:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
16.52 جنيهًا للشراء
16.62 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك مصر 
16.52 جنيهًا للشراء
16.62 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
16.51 جنيهًا للشراء
16.61 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
16.53 جنيهًا للشراء
16.63 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
16.52 جنيهًا للشراء
16.62 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك البركة
16.55 جنيهًا للشراء
16.65 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
16.53 جنيهًا للشراء
16.63 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنكي العربي الأفريقي
16.52 جنيهًا للشراء
16.62 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس
16.52 جنيهًا للشراء
16.62 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
16.53 جنيهًا للشراء
16.63 جنيهًا للبيع
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