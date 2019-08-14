ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في أول تعاملات الأسبوع اليوم الأربعاء 14/8/2019
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 07:31 م
الفجر الاقتصادي
Advertisements
Advertisements
صعدت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في أول تعاملات الأسبوع اليوم الأربعاء، بعد انتهاء اجازة عيد الأضحي المبارك بالبنوك المصرية وفقًا لأخر تحديث لموقع دولار لايف.
أسعار الدولار في البنوك:
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
16.52 جنيهًا للشراء
16.62 جنيهًا للبيع
سعر الدولار في بنك مصر
16.52 جنيهًا للشراء
16.62 جنيهًا للبيع
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
16.51 جنيهًا للشراء
16.61 جنيهًا للبيع
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
16.53 جنيهًا للشراء
16.63 جنيهًا للبيع
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
16.52 جنيهًا للشراء
16.62 جنيهًا للبيع
سعر الدولار في بنك البركة
16.55 جنيهًا للشراء
16.65 جنيهًا للبيع
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
16.53 جنيهًا للشراء
16.63 جنيهًا للبيع
سعر الدولار في بنكي العربي الأفريقي
16.52 جنيهًا للشراء
16.62 جنيهًا للبيع
سعر الدولار في بنك قناة السويس
16.52 جنيهًا للشراء
16.62 جنيهًا للبيع
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
16.53 جنيهًا للشراء
16.63 جنيهًا للبيع
Advertisements
المزيد عن: شركات الصرافة سعر صرف الدولار اليوم في مصر لحظة بلحظة سعر العملات اليوم سعر العملات سعر الدولار مقابل اليورو سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار فى السوق السوداء سعر الدولار في السوق سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار بنك مصر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري سعر الدولار اليوم فى مصر فى شركات الصرافه سعر الدولار اليوم فى مصر سعر الدولار اليوم سعر الدولار الكندي سعر الدولار انتهاء اجازة عيد الاضحي الدولار مقابل الجنيه الدولار اليوم الدولار
- محدث.. ارتفاع في سعر الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين 25*3*2019
- أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 9-8-2019 بالبنوك المصرية
- أسعار الجنيه الأسترليني أمام الجنيه اليوم الجمعة 9-8-2019 بالبنوك
- أسعار اليورو امام الجنيه اليوم الجمعة 10-8-2019 بالبنوك
- أسعار الجنيه الاسترليني بالبنوك الاثنين 12-8-2019 ثاني ايام عيد الاضحي
- أسعار اليورو أمام الجنيه اليوم الإثنين ثاني أيام عيد الإضحى 12-8-2019 بالبنوك
- أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 13-8-2019 ثالث أيام عيد الاضحى
- أسعار الجنيه الأسترليني أمام الجنيه اليوم الثلاثاء ثالث أيام عيد الأضحى 13-8-2019 بالبنوك
- أسعار الجنيه الأسترليني أمام الجنيه اليوم الأربعاء 14-8-2019 بالبنوك
- استقرار أسعار "الدولار"مقابل الجنيه مع عودة العمل بالبنوك اليوم الأربعاء 14-8-2019