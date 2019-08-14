نيللي كريم تغازل جمهورها بـ"الأبيض والأسود" على "إنستجرام" (صور)

شاركت الفنانة نيللي كريم، جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها خلال الفترة الأخيرة.





وعلقت نيللى كريم على الصورة " قائلة " ابيض واسود "





وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :





كل سنة وانتي طيبة بحبك اوي ممكن تردي عليه بحبك ـــ ايه القمر ده ــ مشاء الله.





يذكر أن آخر مشاركات نيللى كريم السينمائية كان فيلم "الفيل الأزرق 2" الذى يتم عرضه حاليا بالسينمات، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، وإياد نصار، وهند صبري، من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وعُرض الجزء الأول من الفيلم عام ٢٠١٤، وتخطت إيراداته حاجز الـ٣٠ مليون جنيه.