صفقة نيمار.. 100 مليون + نجمي برشلونة
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 07:24 م
مني العوضي
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أشارت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، إلى أن البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان يقترب من العودة إلى نادي برشلونة خاصةً أنه النادي الوحيد الجاد لضم اللاعب.
وقالت الصحيفة الفرنسية أن صفقة نيمار يمكن أن يتم حسمها من خلال دفع مبلغ 100 مليون بالإضافة إلى دخول اثنين من لاعبي برشلونة ضمن الصفقة مثل فيليب كوتينيو ونيلسون سيميدو.
وذكرت الصحيفة الفرنسية أن هذه هي قيمة انتقال البرازيلي نيمار والذي تم تحديد سعره ما بين 250 - 300 مليون.
كما أوضحت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن نادي برشلونة يعد المشتري الوحيد وأولوية نيمار هي العودة لملعب كامب نو.
وشهدت ليلة أمس الثلاثاء اجتماع ما بين إداراتي برشلونة وباريس سان جيرمان ولم يتوصل الطرفين لاتفاق في ظل مغالة النادي الباريسي في سعر نيمار الذي لنضم إليه عام 2017 مقابل 222 مليون.
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