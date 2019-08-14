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عاجل - زيدان يستعد لتقديم اسقالته من تدريب ريال مدريد.. تعرف على التفاصيل

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 06:11 م
عاجل - زيدان يستعد لتقديم اسقالته من تدريب ريال مدريد.. تعرف على التفاصيل
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علاء خليف
 
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كشف خوسيه فليكس دياز الصحفي بصحيفة ماركا الإسبانية عن مفاجأة مدوية بخصوص مستقبل الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الاسباني، مع النادي الملكي في الفترة المقبلة.

وقال خوسيه فليكس دياز أن الفرنسي زين الدين زيدان يستعد لتقديم استقالته من تدريب ريال مدريد، وذلك نتيجة خلافاته مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي بسبب عدم التعاقد مع بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد هذا الصيف.

وأكد أن زين الدين زيدان يرغب في التعاقد مع مواطنه "بوجبا" لتدعيم صفوف الفريق الملكي بالموسم الجديد، ولكن فلورنتينو بيريز يريد الحصول على خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان.

ويرفض "زيدان" التعاقد مع البرازيلي نيمار، ولا يراه مناسبًا لمشروعه الجديد مع النادي الملكي.

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