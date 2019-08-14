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ميناء دمياط يصدر 2700 طن مولاس

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 04:24 م
ميناء دمياط يصدر 2700 طن مولاس
ميناء دمياط
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الفجر الاقتصادي
 
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استقبل ميناؤ دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة حاويات و 4 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينتا حاويات و 6 سفن بضائع عامة .

ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 15 سفينة ، بالإضافة إلى 11 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

كما غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2561 طن قمح، في حين غادر عدد 123 سيارة نقل محملة بـ 5851 طن قمح، وبذلك وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 83810، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 40525 طنا .

هذا وقد شملت حركة الصادر من البضائع العامة 2700 طن مولاس .
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