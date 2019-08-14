مي فاروق في سهرة طرب بأوبرا الإسكندرية

في إطار فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي بمسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، تقدم النجمة مي فاروق، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة الدكتور مصطفى حلمي حفلاً في الثامنة مساء السبت 17 أغسطس يتضمن باقة من أهم وأشهر روائع كوكب الشرق أم كلثوم الى جانب مختارات من مؤلفات الطرب لكل من محمد عبد الوهاب وفايزة أحمد بالإضافة الى عدداً من أعمالها الخاصة .





يشار ان مى فاروق بدأت مشوارها الفنى فى سن الثامنة حيث التحقت بكورال اطفال الاوبرا وتدربت على يد المايسترو سليم سحاب ، اشتهرت باداء اعمال ام كلثوم نتيجة تميز وقوة صوتها ، قدمت مجموعة من الاعمال الخاصة المعاصرة التى تحمل طابع زمن الفن الجميل ونجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة .