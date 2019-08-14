خاص.. "ميشو" يخطر الزمالك بجاهزيته لتدريبه وسداد الشرط الجزائي لأورلاندو
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 02:55 م
أحمد الهواري
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أخطر الصربي ميشو المدير الفني لأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي إدارة نادي الزمالك باستعداده لتدريب القلعة البيضاء خلفًا لخالد جلال
وقال مصدر بالزمالك لـ"الفجر
الرياضي": "ميشو الأقرب والمدرب أبلغ الزمالك بجاهزيته لسداد الشرط الجزائي
في عقده أورلاندو والقدوم لتدريب القلعة البيضاء".
وأضاف المصدر: "أليكساندر ستانويفيتش يبتعد
عن تدريب الزمالك بسبب تدريبه مابي حيفا الإسرائيلي من قبل حيث حذر المقربين من رئيس
الزمالك من التعاقد معه خوفًا من الهجوم على النادي حال التعاقد معه".
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