ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

خاص.. "ميشو" يخطر الزمالك بجاهزيته لتدريبه وسداد الشرط الجزائي لأورلاندو

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 02:55 م
خاص.. ميشو يخطر الزمالك بجاهزيته لتدريبه وسداد الشرط الجزائي لأورلاندو
ميشو
Advertisements
طباعة
أحمد الهواري
 
Advertisements

أخطر الصربي ميشو المدير الفني لأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي إدارة نادي الزمالك باستعداده لتدريب القلعة البيضاء خلفًا لخالد جلال

 

وقال مصدر بالزمالك لـ"الفجر الرياضي": "ميشو الأقرب والمدرب أبلغ الزمالك بجاهزيته لسداد الشرط الجزائي في عقده أورلاندو والقدوم لتدريب القلعة البيضاء".

 

وأضاف المصدر: "أليكساندر ستانويفيتش يبتعد عن تدريب الزمالك بسبب تدريبه مابي حيفا الإسرائيلي من قبل حيث حذر المقربين من رئيس الزمالك من التعاقد معه خوفًا من الهجوم على النادي حال التعاقد معه".

 

 

 

Advertisements
المزيد عن: نادي الزمالك ميشو مدرب الزمالك الجديد اورلاندو الزمالك اخبار الزمالك
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
السوبر الأوروبي
ليفربول
-
x
21:00
-
تشيلسي