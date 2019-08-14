خاص.. "ميشو" يخطر الزمالك بجاهزيته لتدريبه وسداد الشرط الجزائي لأورلاندو

أخطر الصربي ميشو المدير الفني لأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي إدارة نادي الزمالك باستعداده لتدريب القلعة البيضاء خلفًا لخالد جلال

وقال مصدر بالزمالك لـ"الفجر الرياضي": "ميشو الأقرب والمدرب أبلغ الزمالك بجاهزيته لسداد الشرط الجزائي في عقده أورلاندو والقدوم لتدريب القلعة البيضاء".

وأضاف المصدر: "أليكساندر ستانويفيتش يبتعد عن تدريب الزمالك بسبب تدريبه مابي حيفا الإسرائيلي من قبل حيث حذر المقربين من رئيس الزمالك من التعاقد معه خوفًا من الهجوم على النادي حال التعاقد معه".