الجيزة ترفع 35 ألف طن مخلفات أضاحي في العيد.. والمحافظ يوجه بإعادة التجميل

شهدت محافظة الجيزة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك تواجد ميداني للقيادات التنفيذية وقد تمكنت المحافظة من خلال هيئة النظافة والتجميل من رفع 35 ألف طن مخلفات وقمامة ونواتج أضاحي العيد من شوارع المحافظة.





وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن أعمال رفع المخلفات استمرت على مدار أيام العيد من خلال تشكيل مجموعات عمل من عمال الهيئة العامة للنظافة والتجميل وقد تم التركيز علي المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل الوراق وامبابة والعمرانية والهرم وبولاق الدكرور وجنوب الجيزة لرفع المخلفات،مشيراً أن إلغاء الأجازات لعمال النظافة والسائقين والفنيين بالجراجات والورش ومحطات مناولة الوراق والمريوطية ومجمع القمامة بشبرامنت وقطاعات النظافة والحدائق ساهم بشكل واضح في الحفاظ علي نظافه الشوارع من خلال الحملات التي تم تنظيمها علي مدار أيام عيد الأضحى المبارك.





وكلف المحافظ رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بقيام قطاعات الحدائق بنطاق أحياء الجيزة عقب العيد بالبدء فى إصلاح وتهذيب المزروعات والنباتات والمسطحات الخضراء بالحدائق العامة والميادين لإعادتها لمكانتها السابقة بعد زيادة الاقبال عليها خلال أيام العيد.





كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بحملات نظافة وتجريد موسعه وصيانة للمسطحات الخضراء والجزر الوسطي بالطرق الرئيسية.



