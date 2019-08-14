عاجل.. نكشف اسم مدرب الزمالك الجديد

وضع نادي الزمالك الصربي أليكسندر ستانوفيتش مدرب القادسية السعودي سابقًا ومواطنه ميشو مدرب أوغندا سابقًا على رأس أولوياته لتدريب القلعة البيضاء في الموسم الجديد.

وينتظر أن ينهي الزمالك الاتفاق مع ستانوفيتش بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة أو الصربي ميشو مدرب أوغندا سابقًا لتدريب الفريق على أن يصل أحدهما يوم الأحد المقبل لاستلام المهمة بشكل رسمي.

وقال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في مؤتمر صحفي اليوم: "وجهت الدعوة لعدد من أبناء النادي منهم حسن شحاتة وحازم إمام ورضا عبد العال لاختيار مدير فني لكنه لم يحضروا، ويا رضا عبد العال بدلا من الحديث في البرامج أعلن عن رأيك في الغرف المغلقة".

وتابع مرتضى: "الزمالك ليس عزبة وحينما اخترت لجنة تضم أيمن يونس وفاروق جعفر وميدو ليختاروا مدير فني أجنبي، فوجئت أن اللجنة اختارت فاروق جعفر مديرًا فنيًا وأيمن يونس مديرا للكرة لقد اختاروا أنفسهم فهل هذا معقول".

وأعلن رئيس الزمالك عدم طرح تذاكر مباراة الفريق أمام ديكاداها الصومالي في الإسكندرية لوجود بعض الأشخاص الذين يوزعونها للألتراس.

ويلعب الزمالك مع ديكاداها الصومالي في ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية

وهاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سمير عثمان رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة بدعوى عمله في قناة الأهلي.

وقال مرتضى منصور في مؤتمره الصحفي بالزمالك: "تعيين سمير عثمان خطأ ولو أردت حكمًا أجنبيًا سأطلبه فورًا ولو حكم ظلمني هجيب أجنبي".

وأضاف مرتضى: "قبل ما تتكلم عن نزاهة الحكم المصري اتكلم عن فشلهم وأخطائهم.. متفتحش صدرك اوي واوعى تنسى انك شغال في قناة الأهلي".



