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ارتفاع العملات المعدنية المتداولة بالسعودية إلى 163% في النصف الأول من 2019

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 02:47 م
ارتفاع العملات المعدنية المتداولة بالسعودية إلى 163% في النصف الأول من 2019
مؤسسة النقد العربي ساما
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الفجر الاقتصادي
 
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كشفت تقرير اقتصادي، اليوم الاربعاء، زيادة قيمة العملات المعدنية المتداولة خارج مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إلى 303.2 مليون ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وذلك بنمو 163 % بما يعادل نحو 188 مليون ريال، مقارنة بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.

 

وقال التقرير الذي ستند  إلى بيانات مؤسسة النقد،  "إن الريال المعدني  مثل  41.2% من حجم العملة المعدنية المتداولة، فيما شكلت فئة الريالين نحو 23.2 % من حجم العملات المعدنية، ويأتي ذلك بالتزامن مع إحلال الريال الورقي وسحبه من التداول، وأعلنت عنه المؤسسة منتصف العام الماضي."

 

ومن بين الفئات المعدنية الأكثر نموا خلال النصف الأول من عام 2019، فئة الريال المعدني التي نمت 228 %، ليبلغ حجم الريال المعدني المتداول نحو 124.6 مليون ريال مقارنة بنحو 38 مليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.

 

ويأتي ثانيا فئة 25 هللة، بنمو 147%لتبلغ نحو 31.9 مليون ريال مقارنة بنحو 12.9 مليون ريال، وتليها فئة الريال بنمو 151 % إلى 70.4 مليون ريال مقارنة بنحو 28.1 مليون ريال.

 

فيما نمت فئة 50 هللة 109 %، ليبلغ حجم التداول نحو 68 مليون ريال مقارنة بنحو 32.5 مليون ريال، لتشكل الفئتان 50 و25 هللة نحو33 % من حجم العملة المعدنية المتداولة.

 

وأوضحت "مؤسسة النقد" في وقت سابق، أهمية وجود عملة معدنية من فئة الريال بديلة للريال الورقي، نظرا إلى أن لها عديدا من الآثار الإيجابية على مستوى الفرد والاقتصاد الكلي.

 

وبينت أن متوسط العمر الافتراضي للعملة المعدنية يقدر بين 20 و25 عاما، مقارنة بالعمر الافتراضي للعملة الورقية الذي يقدر بين 12 و18 شهرا، وذلك بحسب ظروف تداولها.

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