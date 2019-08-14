"شعبة الذهب": عن توقعات وصول جرام الذهب إلى ألف جنيه" لا يمكن التنبؤ بالأسعار"

كشف إيهاب وصفي عضو الشعبة العامة لتجارة الذهب، اليوم الاربعاء،عن أن التوقعات بوصول سعر جرام الذهب إلى ألف جنيهم، هي توقعات صادرة من أشخاص ليسو اعضاء بالشعبة.

وتابع "وصفي" خلال تدوينة له عبر صفحة على موقع تويتر "لا يمكن لأي شخص التنبؤ بتحركات أسعار الذهب التى تخضع للعرض والطلب."

وصرح أحد المهتمين بأسعار الذهب خلال تصريحات تلفزيونية أنه يتوقع أن تصل أسعار الذهب "عيار 24"جرام إلى ألف جنيه في الجرام، وهو ما آثر مخاوف المصريون من قدرتهم على شراء الذهب الذي يعد من السلع الكمالية خاصة للمقبلين على الزواج.

وأوضح "وصفي "أن ارتفاع أسعار الذهب المحلية في مصر إلى 705 جنيه لعيار 21 جرام الأكثر شراًء، ناتج من تذبذب أسعار خام الذهب العالمي، وصعودها لأعلى مستويات في 6 سنوات إلى 1535 دولار للأوقية؛ لاتجاة عديد من المستثمرون لحيازته كملاذ آمن للاستثمار."

وأشار"وصفي"، إلى أن تهدائة الجانب الأمريكي للحروب التجارية مع الصين الأمس حال دون أن يحقق خام الذهب العالمي مزيد من الأرتفاعات."

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على وادرات صينية بقيمة 300 مليار دولار، كان على وشك تطبيقها بداية الشهر القادم.

واستطرد،" تهدائة الحروب التجارية أنعكس على أسعار الذهب العالمى لتتراجع إلى مستويات 1500 دولار للأوقية.. وهي تعد مستويات قوية وقد تكون بداية لأنطلاق الأسعار."

وانعكس تراجع أسعار الذهب العالمي على خفض أسعار الذهب، ولكن ليس بنفس المقدار الذى ارتفعت ليه حيث بلغت التراجعات بنحو 16 إلى 13 جنيه في الجرام؛ ليسجل "عيار "24 جرام نحو 791 جنيه للجرام، و"عيار 21" نحو 693 جنيها للجرام، و"عيار "18 نحو 593 جنيه للجرام.