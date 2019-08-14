محمد صلاح يتحدث عن السوبر الأوروبي ومواجهة تشيلسي ولامبارد

كشف محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي عن أنه ينتظر مباراة السوبر الأوروبي أمام تشيلسي في الساعة التاسعة مساء اليوم.

وأكد محمد صلاح لشبكة سي إن إن الأمريكية أن هدفه التتويج بالسوبر الأوروبي لعلى حساب تشيلسي مشيرًا إلى أنه يحب مثل هذه المباريات.

وقال محمد صلاح: "أحب المباريات الكبيرة والنهائية.. تشيلسي يريد الفوز بالبطولة مع فرانك لامبارد مدربه الجديد وكذلك نحن نريد التتويج باللقب".