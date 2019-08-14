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"الأرصاد": أمطار على مصر الجمعة في هذه المناطق

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 01:30 م
الأرصاد: أمطار على مصر الجمعة في هذه المناطق
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هدى عبدالرازق
 
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قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد، إن الشبورة المائية تظهر بوضوح خلال تلك الفترة على الطرق في الفترة الصباحية.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" عبر قناة النيل للأخبار، إلى أن الشبورة المائية تقل على الطرق الأكثر اتساعًا، موضحًا أن حركة الملاحة البحرية معتدلة تمامًا، منوهًا بأن حلايب وشلاتين سيشهدان تساقط أمطار خفيفة يوم الجمعة لتأثرهما بمنخفض جوي قادم من السودان.
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