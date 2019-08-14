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عامل يمزق جسد زميله في مشاجرة بينهم بسبب خلافات بشبين القناطر 

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 01:18 م
عامل يمزق جسد زميله في مشاجرة بينهم بسبب خلافات بشبين القناطر 
أرشيفية
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محمد نبيل
 
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مزق عامل جسد زميله  في مشاجرة بينهما، بسب خلافات بينهما  وتم نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة شبين القناطر من مستشفى شبين القناطر، بوصول "محمد. ع" 27 عاما عامل مصاب بجروح قطعيه متفرقه بالجسم، وتم تحويله لمستشفى بنها الجامعي لاستكمال العلاج.


وبانتقال وسؤال والد المصاب "ع. ع" 52 عاما عامل، اتهم "م. ع"  36 عاما مبلط سيراميك، بالتعدي على نجله بآلة حادة، وإحداث ما به من إصابات وذلك على إثر وجود خلافات سابقه بينهما.


تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وتخلصه من الأداه المستخدمه بإلقائها بأحد المصارف، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15341 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2019 وتولت النيابة التحقيق.

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