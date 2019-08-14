مصرع عاطل على يد عمه بالخصوص

شهدت مدينة الخصوص، اليوم الأربعاء، جريمة قتل بشعة، حيث لقي عاطل مصرعه علي يد عمه بالخصوص، وتبين قيام المتهم بتقييد المجني عليه، وأطلق عليه كلب، مما أدي إلي عقره وتعدي عليه بالضرب، مما تسبب في وفاته.جري نقل الجثه لمشرحة مستشفي الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتولت التحقيق.تلقي اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطه الخصوص، بتلقيه بلاغا من مستشفي اليوم الواحد بالمرج، بوصول المدعو "مصطفي ا ف"، 17 سنة، عاطل، ومقيم– عزبة النخل - دائرة القسم، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ووجود أثار تقييد بمعصم اليدين، وآثار لعقر كلب بالفخذ الأيسر، وتوفي عقب وصوله المستشفى، وجري نقل الجثه لمشرحة مستشفي الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.بسؤال والد المتوفي المدعو "أيمن ف ز"، 43 سنة، عامل بمقهي، قرر بقيام شقيقه المدعو "وليد ف ز"، 35 سنة، عاطل، بتقييد نجله منذ ثلاثة أيام بماسورة الغاز الطبيعي بمنزله، وأطلق عليه الكلب الخاص به مما أدي إلي عقره وتعدي عليه بالضرب، مما تسبب في وفاته.تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة علي النحو المبين، وأضاف بقيامه بتعذيب نجل شقيقه بتوثيقه والتعدي عليه بالضرب حتى فارق الحياه، وذلك لسوء سلوكه وكثرة تشاجره مع الجيران.جري بإرشاد المتهم ضبط الكلب المستخدم في الواقعة، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.