ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سقوط مصابين في حادث مروع على الإقليمي بالمنوفية ونقل المصابين لمنوف

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 01:03 م
سقوط مصابين في حادث مروع على الإقليمي بالمنوفية ونقل المصابين لمنوف
Advertisements
طباعة
أحمد الباهي
 
Advertisements
تعرضت سيارة سوزوكي تحمل رقم (ه ه ن - 716)، قبل قليل، لحادث تصادم مروع على الطريق الإقليمي بالمنوفية أمام مدينة السادات، متسببا في توقف حركة السير لبعض الوقت.

واستدعى السائقين سيارة الإسعاف، والتي بدورها نقلت المصابين إلى مستشفى منوف العام، وتنوعت الإصابات بين كسور وسحجات وقطوع، فيما لم يرد بيان من الصحة عن عدد الركاب.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
السوبر الأوروبي
ليفربول
-
x
21:00
-
تشيلسي