سقوط مصابين في حادث مروع على الإقليمي بالمنوفية ونقل المصابين لمنوف

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تعرضت سيارة سوزوكي تحمل رقم (ه ه ن - 716)، قبل قليل، لحادث تصادم مروع على الطريق الإقليمي بالمنوفية أمام مدينة السادات، متسببا في توقف حركة السير لبعض الوقت.



واستدعى السائقين سيارة الإسعاف، والتي بدورها نقلت المصابين إلى مستشفى منوف العام، وتنوعت الإصابات بين كسور وسحجات وقطوع، فيما لم يرد بيان من الصحة عن عدد الركاب.