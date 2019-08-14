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"البورصة" تواصل مكاسبها.. وتربح 12 مليار جنيه في منتصف تعاملات جلسة اليوم

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 12:17 م
البورصة تواصل مكاسبها.. وتربح 12 مليار جنيه في منتصف تعاملات جلسة اليوم
البورصة المصرية
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محمد عصام
 
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واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعتها الجمعية خلال منتصف تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات تداولاتها بعد اجاز عيد الأضحى، معززة مكاسبها في رأسمالها السوقي الذي  ارتفعت أرباحة إلى 12.377 مليار جنيه.

 

وارتفع مؤشر Egx30" " الرئيسي للسوق بنسبة 2.13% ليصل إلى مستويات 14481.98 نقطة، وارتفع مؤشر" egx70" للأسهم المتوسطة بنسبة 1.5% ليصل إلى مستويات 538.84 نقطة، وطالت المكاسب المؤشر الأوسع نطاقًا" egx100" بنسبة 1.7% ليحقق مستويات 1428.55 نقطة.

 

وبلغ إجمالي قيم التداولات في منتصف الجلسة نحو 504.2 مليون جنيه بالتداول على 106.03 مليون سهم وبتنفيذ نحو 14 ألف عملية.

 

 

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