شرطة هونج كونج تعتقل 5 أشخاص في أحداث شغب المطار
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 11:38 ص
ترجمة منار طارق
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صرحت شرطة هونج كونج، أنها ألقت القبض على خمسة أشخاص بسبب أعمال عنف شارك فيها متظاهرون مؤيدون للديمقراطية في مطار المدينة الدولي.
وأوضح المتحدث ماك تشين هو الأربعاء، أن جميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و28 عامًا قد تم اعتقالهم بتهمة التجمع غير القانوني. كما اتُهم اثنان بالاعتداء على ضابط شرطة وحيازة أسلحة هجومية.
وأضاف أنه من المتوقع اعتقال مشتبه بهم إضافيين، من ضمنهم بعض المعتدين على أحد الضباط ليلة الثلاثاء بينما كانت شرطة مكافحة الشغب تسعى إلى تطهير المبنى، مما دفعه إلى سحب سلاحه.
يسمح قانون هونغ كونغ بمعاقبة مرتكبي أعمال العنف أو اي أعمال قد تتعارض مع سلامة الطيران في المطار بالسجن مدى الحياة.
وصرح ماك للصحفيين: "تتعهد الشرطة لجميع مواطني هونج كونج أننا سنتخذ خطوات لتقديم جميع المذنبين إلى العدالة".
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