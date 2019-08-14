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رأسمال "البورصة" يربح 5.9 مليار جنيه بعد مرور 20 دقيقة على بداء الجلسة

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 10:18 ص
رأسمال البورصة يربح 5.9 مليار جنيه بعد مرور 20 دقيقة على بداء الجلسة
جرس التداولات بالبورصة
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محمد عصام
 
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افتتحت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، أولى تعاملات الاسبوع، وأول جلسة بعد إنتهاء أجازة عيد الاضحى على ارتفاعات جماعية لمؤشرتها، وأرباح بلغت 5.9 مليار جنيه في رأسمالها السوقي للأسهم  بعد مرور 20  دقيقة علي بداية الجلسة.

 

وارتفع مؤشر" egx30" الرئيسي بنسبة 0.71% ليصل إلى مستويات 14286.71 نقطة،  وصعد مؤشر " Egx70 " للأسهم المتوسطة بنسبة 0.61% ليصل إلى مستويات 534.07 نقطة، وطالت الأرتفاعات المؤشر الأوسع نطاقًا"egx100" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستويات 1413.55 نقطة.

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