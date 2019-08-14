ميسي يستعطف لاعبا لعدم الانتقال إلى ريال مدريد
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 09:38 ص
الفجر الرياضي
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تدخل ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني لمنع ريال مدريد من حسم أهم صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن
أن ميسي حرص على إجراء مكالمة هاتفية مع نيمار داسيلفا نجم باريس سان جيرمان لإثنائه
عن فكرة الانتقال إلى ريال مدريد وطلب عودته إلى برشلون بأي شكل.
ويرتبط نيمار بعلاقة قوية مع ميسي وسواريز، وهو
ما يجعل اللاعب البرازيلي أقرب إلى صفوف برشلونة من ريال مدريد
وتؤكد تقارير صحفية في فرنسا وإسبانيا أن عودة
نيمار إلى برشلونة مسألة وقت، في ظل إصرار اللاعب على إتمام الصفقة.
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