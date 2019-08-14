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أسعار صرف الدرهم الأمارتي مقابل الجينه اليوم الأربعاء 14-8-2019

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 09:02 ص
أسعار صرف الدرهم الأمارتي مقابل الجينه اليوم الأربعاء 14-8-2019
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الفجر الاقتصادي
 
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سجل سعر الدرهم الإماراتي  مقابل الجنيه، اليوم الاربعاء 14-8-2019،  استقرار بالبنوك، مع بداء عودة العمل بها بعد انتهاء فترة أجازة عيد الأضحى.

وجاء سعر صرف الدرهم الأماراتي بالبنوك على رأسهم بنكي الاهلي وبنك مصر وفقًا  لموقع الدولار لايف الذي يرصد تحركات العملات الاجنبية مقابل الجنيه:

سعر الدرهم الإماراتى في البنوك اليوم 

 سعر الدرهم الإماراتي فى البنك الأهلي الكويتي 
 4.57 جنيها للشراء
4.60 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي فى بنك التعمير والإسكان
 4.48 جنيها للشراء
4.70 جنيها للبيع.

 سعر الدرهم الإماراتي فى بنك مصر
4.57 جنيها للشراء 
 4.60 جنيها للبيع.

 سعر الدرهم الإماراتي فى البنك المركزى
 4.57 جنيها للشراء
4.61 جنيها للبيع.

 سعر الدرهم الإماراتي فى بنك الإسكندرية 
4.55 جنيها للشراء 
4.60 جنيها للبيع.
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