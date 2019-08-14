جامعة عين شمس تفتح المرحلة الثانية للتقديم للمدن الجامعية 22 سبتمبر

تفتح المدن الجامعية بجامعة عين شمس، الأحد 22 سبتمبر المقبل، المرحلة الثانية من باب التقدم للسكن بالمدن الجامعية، وذلك إلكترونيا على الموقع الإلكتروني:





alzahraa.mans.edu.egstudentapplications





وأكدت جامعة عين شمس أن التقدم إلكترونيا على الموقع الإلكترونى طلبة وطالبات (القدامى – المستجدين) للعام الجامعى 20192020.





وأشارت الجامعة إلى أنه فى حالة عدم تقديم طلب الالتحاق بالمدن الجامعية إلكترونيًا من خلال الموقع، لن يتم النظر فى طلب تقدمكم للسكن بالمدن، موضحة أنه بعد إعلان نتيجة الطلاب المقبولين سوف يتم طلب ما يثب صحة جميع البيانات عند تقديم الأوراق بالمدن الجامعية وفي حالة ثبوت عدم صحة لأحدها يسقط حق الطالب فى التقدم مع اتخاذ الاجراءات القانونية.





وأوضحت الجامعة أنه لا يوجد أى تقديم ورقى على أن يفتح باب الالتماسات الورقية بعد انتهاء التقديم، موضحه أنه سيتم إعلان النتيجة إلكترونيا للطلاب المقبولين ممن تقدموا خلال الفترة المذكورة أعلاه وتنطبق عليهم شروط الاقامة.



