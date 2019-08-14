الثلاثاء.. ألسن عين شمس تفتح تنسيق رغبات الطلاب الجدد
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 08:54 ص
أية حمروشي
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أعلنت الدكتورة سلوى رشاد القائم بعمل عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، عن فتح باب تقديم الطلاب الملتحقين بالكلية الجدد للعام الدراسي 2019-2020، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة.
وأوضحت رشاد، أنه يجب على الطلاب اللذين وصلهم خطاب الترشيح من مكتب التنسيق للالتحاق بالكلية، التوجه إلى الكلية يوم الثلاثاء الموافق 20 من أغسطس الجاري، وعلى مدار أسبوع فقط ماعدا الجمعة والسبت لتقديم ورقة الرغبات وإتمام عملية التنسيق الداخلي بأقسام الكلية.
وعن خطوات التقديم أشارت إلى أنه يجب على الطلاب استلام ورقة الرغبات من الكلية، واستكمال البيانات المطلوبة فى الورقة بمساعدة اتحاد الطلاب، ثم تسليم الورقة لمكتب شئون الطلاب مع صورة من بطاقة الترشيح، وصورة من شهاده الثانوية العامة، صورة من شهادة الميلاد.
وشددت على أنه في حالة تقديم الطالب لأكثر من ورقة رغبات سيتم اعتبارها ملغاة، على أن يتم إعلان نتائج التنسيق الداخلي للأقسام خلال 20 يوما من تاريخه.
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