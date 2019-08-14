أستقرار أسعار الريال السعودي بالبنوك مع بداء توافد الحجاج من المملكة العربية السعودية

شهدت أسعار الريال السعودي استقرار بالبنوك المصرية مقابل الجنيه ، 14 -8-2019، والتى تستأنف البنوك العمل فيه رسميا بعد قضاء العاملين بها أجازة عيد الاضحى.

وجاء سعر الريال السعودى اليوم وفقًا لأخر تحديث على موقع الدولار لايف الذي يتابع أسعار صرف العملات الاجنبية والعربية مقابل الجنيه كالاتى:

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.42 جنيه للشراء

4.47 جنيه للبيع

سعر الريال اليوم فى بنك البركة

4.38 جنيه للشراء

4.51 جنيه للبيع

سعر الريال فى البنك الأهلى المصرى

4.44 جنيه للشراء

4.48 جنيه للبيع

سعر الريال مقابل الجنيه فى البنك المركزى المصرى

4.45 جنيه للشراء

4.48 جنيه للبيع

سعر الريال فى بنك مصر

4.44 جنيه للشراء

4.48 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم

فى بنك الإسكندرية

4.41 جنيه للشراء

4.47 جنيه للبيع





وكان سعر صرف الريال السعودي شهد على مدار الايام الماضية استقرار مع وفرة بالبنوك والتي سعت إلى توفيرة لتمويل المصروفات الزمة للمسافرون إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الجج والذي من المقرار بداء عودتهم اليوم.