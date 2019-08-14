زيدان يضحي بصفقة ريال مدريد الجديدة

يدرس زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مديد الإسباني إعارة لوكا يوفيتش القادم من أينتراخت فرانكفورت الألماني، مقابل 60 مليون يورو.

وفشل يوفيتش في إقناع المدرب زين الدين زيدان في الفترات القليلة التي شارك فيها قبل الإصابة.

وفقًا للصحيفتين الرئيسيتين في صربيا، فإن ريال مدريد يدرس إعارة يوفيتش، بعد أسابيع قليلة من ضمه، على أمل إثبات نفسه لزيدان بشكل أكبر.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه على الرغم من هذه التقارير، إلا أن رحيل يوفيتش يصعب تنفيذه في الوقت الحالي، لأن اللاعب يرغب في البقاء مع ريال مدريد، وحجز مقعد في التشكيل الأساسي للنادي الملكي.