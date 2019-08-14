ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

زيدان يضحي بصفقة ريال مدريد الجديدة

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 08:17 ص
زيدان يضحي بصفقة ريال مدريد الجديدة
زيدان
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

يدرس زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مديد الإسباني إعارة لوكا يوفيتش القادم من أينتراخت فرانكفورت الألماني، مقابل 60 مليون يورو.

 

وفشل يوفيتش في إقناع المدرب زين الدين زيدان في الفترات القليلة التي شارك فيها قبل الإصابة.

 

وفقًا للصحيفتين الرئيسيتين في صربيا، فإن ريال مدريد يدرس إعارة يوفيتش، بعد أسابيع قليلة من ضمه، على أمل إثبات نفسه لزيدان بشكل أكبر.

 

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه على الرغم من هذه التقارير، إلا أن رحيل يوفيتش يصعب تنفيذه في الوقت الحالي، لأن اللاعب يرغب في البقاء مع ريال مدريد، وحجز مقعد في التشكيل الأساسي للنادي الملكي.

 

Advertisements
المزيد عن: نادي ريال مدريد لوكا يوفيتش صفقات ريال مدريد زيدان ريال مدريد اخبار وصفقات ريال مدريد اخبار ريال مدريد اليوم
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2019
السد - قطر
3
x
18:15
1
الدحيل - قطر
الهلال - السعودية
0
x
19:30
1
الأهلي - السعودية