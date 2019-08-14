مدرب ليفربول "محتار" ما بين الدوري الإنجليزي وأبطال أوروبا

رفض يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي تحديد أهداف الريدز في هذه المرحلة من الموسم، قبل مباراة السوبر الأوروبي ضد تشيلسي الإنجليزي.









وقال كلوب إنه ليس في وضع جيد بما فيه الكفاية ليقرر ما إذا كان سيعطي الأولوية للفوز بالدوري على الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.









وأضاف كلوب: "لسوء الحظ لست في وضع جيد بما فيه الكفاية لاتخاذ قرار مثل هذا، علي أن آخذ ما يمكنني الحصول عليه.. لم نقرر في العام الماضي أننا سنحقق دوري الأبطال، ونتجاهل بطولة الدوري، لذا علينا أولًا الفوز بمباراتنا المقبلة".









وتابع كلوب: "لست عبقريًا، لذا يجب أن آخذ ما يمكنني الحصول عليه ولحسن الحظ في العام الماضي، فزنا بشيء واحتفلنا به، لذا فلنستمر على هذا النمط الآن".









وتمثل مباراة تشيلسي عودة ليفربول إلى المدينة التي حقق فيها الريدز أحد أهم الألقاب في تاريخه عام 2005، عندما فاز بلقب دوري أبطال أوروبا أمام ميلان.









وعلق كلوب: "أعلم الأهمية الخاصة لمدينة إسطنبول، بالنسبة لجماهير ليفربول، وما هي ذكرياتهم هناك منذ 2005، لن ينساها أحد".









وأردف: "نحن أُناس مختلفون، كفريق واحد في 2019-20، ولكن هذا جيد جدًا أيضًا".









ويُنظر إلى ليفربول على أنه المرشح الأقرب للتتويج، بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها تشيلسي أمام مانشستر يونايتد، برباعية نظيفة، في بداية الدوري، لكن كلوب يعتقد أن الخسارة لم تكن تعكس أداءهم.









وقال مدرب ليفربول: "لم أكن أعرف أن الجميع توقعوا أن نفوز.. لا مشكلة في ما يفكر فيه الناس من حولنا".



