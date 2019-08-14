ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ياسر جلال: هذه شروط عودتي للسينما

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 07:31 ص
ياسر جلال: هذه شروط عودتي للسينما
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

كشف الفنان ياسر جلال سبب ابتعاده عن السينما، مشيرًا إلى أن السبب الوحيد أنه لم يجد عملًا مناسبًا للسينما في الفترة الأخيرة.

وأضاف في تصريحات صحفية: "طبعًا أتمنى التواجد السينمائي والمشاركة بأفلام سينمائية ذات قيمة ورسالة وهدف ومكونات كاملة لصناعة منتج شديد الاحترام والرقي.

وأشار إلى أنه قد يعود قريبا للسينما بعمل جديد فقد عرضت علي عدة مشروعات محل دراسة حاليًا.



Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2019
السد - قطر
3
x
18:15
1
الدحيل - قطر
الهلال - السعودية
0
x
19:30
1
الأهلي - السعودية