ياسر جلال: هذه شروط عودتي للسينما
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 07:31 ص
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كشف الفنان ياسر جلال سبب ابتعاده عن السينما، مشيرًا إلى أن السبب الوحيد أنه لم يجد عملًا مناسبًا للسينما في الفترة الأخيرة.
وأضاف في تصريحات صحفية: "طبعًا أتمنى التواجد السينمائي والمشاركة بأفلام سينمائية ذات قيمة ورسالة وهدف ومكونات كاملة لصناعة منتج شديد الاحترام والرقي.
وأشار إلى أنه قد يعود قريبا للسينما بعمل جديد فقد عرضت علي عدة مشروعات محل دراسة حاليًا.
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