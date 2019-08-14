حكاية صورة تنظيف السجاد بإحدى كليات جامعة المنصورة

انتشرت صورة لكلية الحاسبات والمعلومات في جامعة المنصورة متدلي من أعلى السور الخاص بها السجاد بما يفيد بتحويلها إلى منشر، لاول مرة داخل الحرم الجامعي وأصبحت الصورة حديث السوشيال ميديا وموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.





وتنوعت التعليقات الساخرة حول الصورة ما بين أن كلية الحاسابات "بتنضف تنضيفة العيد ومخرجه السجاجيد تتشمس".





وجاء تعليق أخر: "كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة بدأت تنظف للعيد واحنا قاعدين".





وكشف مصدر في جامعة المنصورة عن أن الصورة لمبنى مخصص لرعاية طلاب كلية الحاسبات والمعلومات.



