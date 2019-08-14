فنان شهير يتعافى من سكتة دماغية

أكدت عائلة الممثل الفرنسي الشهير، آلان ديلون، أنه استعاد عافيته بعد أن تعالج من سكتة دماغية أصابته منذ مدة.





ونشرت الصفحة الرسمية للممثل الشهير على "إنستغرام" صورة حديثة له كتب عليها "شكرا للرسائل الكثيرة التي تلامس القلب.. كما ترون لقد تعافى، ويرسل لكم قبلاته".





وكان الابن الأكبر للممثل، أنتوني ديلون، قد ذكر مؤخرا أن والده تعرض منذ بضعة أسابيع لسكتة دماغية، لكنه نجا منها، ويتابع علاجه في أحد المشافي السويسرية.





ولد آلان ديلون في الـ 8 من نوفمبر عام 1935 في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، وبدأ مسيرته الفنية عام 1957 بفيلم "أرسل امرأة عندما يعجز الشيطان".

وصنف هذا الممثل كأحد أبرز نجوم التلفزيون والسينما، وحاز العديد من الجوائز العالمية، كجائزة "غولدن غلوب" عام 1964، وجائزة "سيزر" كأفضل ممثل عام 1985، وجائزة شرفية في مهرجان برلين عام 1995.







