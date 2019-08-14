الإعلان الرسمي لفيلم أحمد حلمي الجديد "خيال مآتة" يحصد مشاهدات مرتفعة





طرحت الشركة المنتجة لفيلم "خيال مآتة"، الفيلم في دور العرض ابتدءً من ثانِ أيام عيد الأضحى المبارك.





ورغم تأخر عرض الفيلم، والتكهنات بعدم نجاحه نتيجة الإهمال والتأخر في موعد طرحه، إلا أن بطل الفيلم أحمد حلمي حرص على الترويج لفيلمه عبر موقع التغريدات "تويتر".





وحقق الإعلان التشويقي للفيلم أكثر من مليون مشاهدةن في 3 أيام فقط.





ونشر "حلمي" أماكن عرض الفيلم في محافظات مصر المختلفة، كما حرص على دعوة جمهوره لمشاهدة الفيلم والتعبير عن آرائهم في العمل، مؤكدًا أن الإيرادات لا تهمه بقدر إعجاب الجمهور بالعمل.