تظاهرات ضخمة في البرازيل ضد قرار الحكومة بخفض الميزانية المخصصة للجامعات

خرج آلاف الطلاب فى البرازيل فى مظاهرات احتجاجية على قرار الرئيس جايير بولسونارو بتخفيض الميزانية المخصصة للجامعات والمؤسسات التعليمية فى البرازيل بنسبة 30%.





وحشد الآلاف من الطلاب فى مدينة ساو باولو البرازيلية ، للتعبير عن رفضهم لتدابير خفض الميزانية التي فرضتها إدارة الرئيس بولسونارو الأسبوع الماضى.





وأعلنت الإدارة الحالية للبرازيل أنها ستخفض الموارد من الجامعات الفيدرالية لاستثمارها فى التعليم الأساسى ، ثم أبلغت أنها ستجمد ميزانية الكليات والمؤسسات الفيدرالية.