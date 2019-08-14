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تظاهرات ضخمة في البرازيل ضد قرار الحكومة بخفض الميزانية المخصصة للجامعات

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 04:24 ص
تظاهرات ضخمة في البرازيل ضد قرار الحكومة بخفض الميزانية المخصصة للجامعات
تظاهرات ضخمة في البرازيل
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خرج آلاف الطلاب فى البرازيل فى مظاهرات احتجاجية على قرار الرئيس جايير بولسونارو بتخفيض الميزانية المخصصة للجامعات والمؤسسات التعليمية فى البرازيل بنسبة 30%.

وحشد الآلاف من الطلاب فى مدينة ساو باولو البرازيلية ، للتعبير عن رفضهم لتدابير خفض الميزانية التي فرضتها إدارة الرئيس بولسونارو الأسبوع الماضى.

وأعلنت الإدارة الحالية للبرازيل أنها ستخفض الموارد من الجامعات الفيدرالية لاستثمارها فى التعليم الأساسى ، ثم أبلغت أنها ستجمد ميزانية الكليات والمؤسسات الفيدرالية.
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