ميسي يقود برشلونة في افتتاح الدوري في حالة واحدة
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 03:16 ص
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلام إسبانية بأنه من المحتمل أن يشارك ليونيل ميسي نجم برشلونة في أول مباريات البلوجرانا الأحد المقبل أمام أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني.
وأفاد خافي ميغيل الصحفي بصحيفة آس الإسبانية بأنه إذا سار كُل شيء على ما يرام فإن ميسي سيتدرب مع الفريق يوم الخميس المقبل.
يذكر أن الدوري الإسباني سيبدأ السبت المقبل ويسابق ميسي الزمن للتعافي من إصابته للحاق بمباريات برشلونة في الليجا.
وأفاد خافي ميغيل الصحفي بصحيفة آس الإسبانية بأنه إذا سار كُل شيء على ما يرام فإن ميسي سيتدرب مع الفريق يوم الخميس المقبل.
يذكر أن الدوري الإسباني سيبدأ السبت المقبل ويسابق ميسي الزمن للتعافي من إصابته للحاق بمباريات برشلونة في الليجا.
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