ميسي يقود برشلونة في افتتاح الدوري في حالة واحدة

كشفت وسائل إعلام إسبانية بأنه من المحتمل أن يشارك ليونيل ميسي نجم برشلونة في أول مباريات البلوجرانا الأحد المقبل أمام أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني.



وأفاد خافي ميغيل الصحفي بصحيفة آس الإسبانية بأنه إذا سار كُل شيء على ما يرام فإن ميسي سيتدرب مع الفريق يوم الخميس المقبل.